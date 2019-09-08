رئيس الزمالك: رفضت 180 مليون جنيه كهدية من تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس نادي الزمالك أنه تبرع بـ 18 مليون جنيه في ميزانية النادي الأبيض التي تم اعتمادها، وشهدت وجود فائض ميزانية بلغ 170 مليون جنيه.
وجاءت تصريحات منصور بعد الإعلان عن نتائج الجمعية العمومية للزمالك للتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية للنادي.
وأكد رئيس نادي الزمالك، أنه رفض الحصول على 180 مليون جنيه هدية من تركي ال الشيخ ووضعهم في النادي من قبل.
وأوضح أن الزمالك أصبح النادي الأول انشائيا ورياضية في الفترة الأخيرة، مضيفا أن جميع أعضاء المجلس الحالي خادمين للنادي.
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