عاشور: جوزيه "صعدني" بالصدفة في الأهلي.. وفضلني على 4 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسام عاشور قائد النادي الأهلي، أن تصعيده إلى الفريق الأول بالقلعة الحمراء جاء عن طريق الصدفة بعدما اختاره مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق.

وأشار عاشور في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن جوزيه كان يتواجد في أحد مباريات فريق الناشئين لمتابعة أربعة لاعبين، قبل أن يقرر تصعيده هو.

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وقال لاعب الأهلي: "جوزيه كان متواجدًا في أحد مباريات فريق الشباب لمشاهدة أربعة لاعبين من أجل تصعيدهم أو بعضهم للفريق الأول".

وأكمل: "تواجدت في هذه المباراة وقرر جوزيه تصعيدي للفريق الأول وصرف النظر عن اللاعبين الأربعة، وأكد لمعاونيه أن أفضل ما يميزني هو أنني ألعب السهل".

واختتم: "تم تصعيدي للفريق الأول بالصدفة، كان عمري وقتها 16 عام إلا أن جوزيه أصر على قراره، وطلب ألا يتدخل أحد في مهام عمله".