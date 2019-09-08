الأهلي يقرر منع جميع أعضاء المجلس من استخدام "سوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإجماع، منع أعضاءه من استخدام وإبداء الرأي على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة.
وأفاد مراسل يلا كورة، بأن مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعًا مساء السبت، امتد حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث تم إتخاذ القرار خلاله.
وكانت حالة من الجدل قد شهدتها الفترة الماضية بعدما قامت رانيا علواني عضو إدارة الأهلي بالنقاش مع الجماهير عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.
وأدى نقاش علواني مع الجماهير إلى عقد إدارة الأهلي لاجتماعها الذي تم خلاله إتخاذ قرار منع جميع الأعضاء من التواصل عبر هذه المواقع.
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