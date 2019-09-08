محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بنادي الزمالك، أن عدد الحضور بلغ 30832 عضو من إجمالي 119986 ممن لهم حق التصويت بها.
وحسب ما أعلنته اللجنة، فإن 30074 عضو صوتوا في عمومية الزمالك، حيث وافق منهم 20560 على الثلاثي أحمد مرتضى، حمادة أنور وأحمد عادل للتواجد في مجلس إدارة النادي، وأشرف زكي في منصب أمين الصندوق خلال الفترة المقبلة.
ورفض 9514 تواجد الثلاثي في مجلس الإدارة، بينما قام 30832 عضو بالتصويت على ميزانية الزمالك، وافق منهم 29839 عليها، بينما تم تفويض المجلس في مناقشة باقي أعمال اللجنة.
وتشترط لائحة الزمالك على تسجيل 7500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للنادي، حيث تضمن جدول الأعمال بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى الانتخبارات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح له.
وأصبح تشكيل مجلس إدارة الزمالك مكون من:
مرتضى منصور رئيسا
أحمد جلال إبراهيم نائبا للرئيس
أشرف زكي أمينا للصندوق
إسماعيل يوسف عضوا
علاء مقلد عضوا
هاني زادة عضو ا
شريفة الفار عضوا
أحمد مرتضى عضوا
حمادة أنور عضوا
أحمد عادل عبد الفتاح عضوا
كانت هذه تفاصيل خبر عمومية الزمالك.. 4 أعضاء جدد في مجلس الإدارة.. وتفويض بمناقشة أعمال اللجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.