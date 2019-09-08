مرتضى منصور: الفوز بكأس مصر أفضل رد على الحاقدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي الأبيض شهد أكبر جمعية عمومية في تاريخه، بعد الكشف عن نتائج الجمعية العمومية لنادي الزمالك للتصويت على ميزانية السنة.
ووجه منصور الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض على دعمهم لمجلس الإدارة، واعتماد الميزانية الجديدة والتصويت على نجاح المرشحين للانتخابات التكميلية.
وأوضح رئيس النادي الأبيض أنه يوجه رسالة لمن رفض التصويت على الميزانية قائلا من رفض الميزانية كيف سيواجه الله يوم القيامة".
وتابع:" من قال نعم فوق رأسي ومن قال لا فوق رأسي، وسأخدم الجميع من أجل نادي الزمالك".
وأكد رئيس الزمالك، أن الفوز في مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز ستكون أكبر رد على الشامتين والحاقدين.
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