منصور يوجه رسالة خاصة لهاني زادة

وجه المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رسالة خاصة لهاني زادة عضو مجلس إدارةالنادي، مشددا على أنه لم يسرق أو ينهب بل على العكس فقد خدم ناديه كثيرا.
وأضاف منصور أنه بمشيئة الله سيتم فك الكرب قريبا موجها كل الشكر لهاني زادة .
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