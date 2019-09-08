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مرتضى منصور: عمومية الزمالك تاريخية والأكبر في مصر.. وكل الدعم للسيسي

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أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن الجمعية العمومية للنادي التي أقيمت على مدار الثلاثة أيام الماضية هي اكبر جمعية في تاريخ مصر مشيرا إلى أن الزمالك يضرب المثل بما حدث.

حيث حضر ما يقرب من ٣١ ألف عضو. وأضاف منصور أنه باسمه وإدارة النادي وباسم الجمعية العمومية يرسلون رسالة دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي ونؤيده ونشدد على أنه يجب

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ألا يلتفت لاحد موضحا أن رئيسنا وجيشنا شرفاء ونقول للخونة الهاربين نحن متماسكون ومتمسكون بجيشنا الذي يحمينا.

 

كما وجه مرتضى منصور التحيه لجيش وشرطة وقضاء مصر الذين يطهرون أرض الوطن واخرها طردهم للمزور الكبير.

موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يتابع كل الأحداث، كما يشكر الدكتور

احمد عبدالوكيل وكل المشاركين معه في اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية ويشكر أيضا المستشار حسني الضبع.. ومحمد الشريف مدير امن الجيزة ومحمود السبيلي مدير المباحث وكذلك لكل أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح رئيس الزمالك قائلا: "الخدمات لكل الأعضاء للذي قال نعم والذي قال لا"، موجها تهنئته للدكتور اشرف زكي بفوزه بمنصب أمين الصندوق، ومهنئا احمد عادل عبدالفتاح وحماد انور اللذين يعتبرهما مثل ابنائه واخيرا اهنئ النائب الذي عاد له مكانه في إدارة النادي وهو أحمد مرتضي منصور.

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