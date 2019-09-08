أعلنت اللجنة العليا برئاسة المستشار حسني الضبع التي أشرفت على الجمعية العمومية لنادي الزمالك عن نجاح الجمعية العمومية للنادي. حيث كان عدد الذين لهم حق التصويت ١١٩٩٨٧ صوت، وكان الحضور ٣٠٨٣٢ عضو، وعدد الأصوات الصحيحة ٣٠٠٧٤ صوت. وكان الحضور ٣٠٨٣٢ عضو، وعدد الأصوات الصحيحة ٣٠٠٧٤ صوت. عدد الموافقين علي الانتخابات التكميليه ٢٠٥٦٠ التى نجح فيها بالتزكيه الدكتور أشرف زكي فى منصب آمين بالصندوق والثلاثي أحمد مرتضى منصور وحماده أنور وأحمد عادل عبد الفتاح فى العضويه أشرف زكي فى منصب آمين بالصندوق والثلاثي أحمد مرتضى منصور وحماده أنور وأحمد عادل عبد الفتاح فى العضويه واعلنت اللجنة أن عدد الموافقات ٢١٩٤٤ صوت على الميزانية التي أعلن عنها النادي، وعدد الأصوات الرافضة ٧٥٩٤ صوت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاح عمومية الزمالك.. وأشرف زكي أمينًا للصندوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.