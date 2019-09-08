صانعو الأهداف في الدوري الإسباني بموسم 2020/2019

جدول مُحدث لترتيب أفضل صناع الألعاب أو صناع الأهداف “Assists” بعد كل جولة من جولات الدوري الإسباني الدرجة الأولى “الليجا” عن موسم 2020/2019.
اعتاد عشاق الليجا في السنوات الماضية على تصدر الأرجنتيني “ليونيل ميسي” للائحة أفضل صانع ألعاب في المسابقة، فهل يواصل خطف هذا اللقب، أم يكون لصانع ألعاب آخر رأي آخر؟
** آخر تحديث بعد الجولة الثالثة من الليجا.
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اللاعب
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