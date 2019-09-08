رياضة | آل الشيخ يحتفي بوصول ألميريا للمركز الثاني في دوري درجة الثانية الإسباني "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آل الشيخ يحتفي بوصول ألميريا للمركز الثاني في دوري درجة الثانية الإسباني "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق ألميريا الإسباني فوزا صعبا على نظيره مالاجا بهدف نظيف ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسجل المهاجم السنغالي سيكو جاساما هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة ، رافعًا رصيده من الأهداف للهدف رقم 3 في الدوري حتى الآن.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي ألميريا للنقطة العاشرة في المركز الثاني ، خلف نادي قادش المتصدر ، بينما توقف رصيد نادي مالاجا عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني فيديو لأحد البرامج الرياضية والذي يكشف ترتيب ألميريا في دوري الدرجة الثانية .