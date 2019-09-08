رياضة | عاجل.. فرمان ناري في الأهلي بعد واقعة رانيا علواني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرمان ناري في الأهلي بعد واقعة رانيا علواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرار صارم بمنع أعضاءه من استخدام وإبداء الرأي على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وعقدت إدارة الأهلي اجتماعًا منذ قليل تم الاستقرار فيه على منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بعد حالة الجدل التى شهدتها الفترة الماضية بعدما قامت رانيا علواني عضو إدارة الأهلي بالنقاش مع الجماهير عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.

يذكر أن العديد من أعضاء النادي دخلوا في أزمات كبيرة وأحرجوا مجلس الأحمر بعد الدخول في مناوشات مع الجماهير أو بصور أثارت غضب الجمهور الأهلاوي خلال الفترة الماضية وكان آخرهم الأزمة التي تسببت فيها رانيا علواني عضو مجلس الادارة بعد الدخول في مناوشات حادة مع الجماهير وقت إعلان التعاقد مع فايلر.

وشنت جماهير الأهلي هجمة شرسة على رانيا علواني وطالبوا باستقالتها من مجلس الادارة والاعتذار للجمهور.