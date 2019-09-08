رياضة | "عرض أبدي".. برشلونة يكافئ ليونيل ميسي على طريقته الخاصة 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عرض أبدي".. برشلونة يكافئ ليونيل ميسي على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربما لم ينجح لاعب يومًا ما في تقديم ما قدمه ليونيل ميسي مع برشلونة، البولجا هو أكثر لاعب في أوروبا حقق بطولات مع نادي واحد، منذ ظهوره لأول مرة في اللا ميسا، وهو يقدم الغالي والنفيس من أجل عيون كتالونيا، تغيرت الوجوه وتبدل الحال، وبقى ميسي فقط على حاله مع البلوجرانا.

فكيف تستكون مكافأة نهاية الخدمة من برشلونة للأبن البار؟

صحيفة سبورت الكتالونية كشفت عن تفاصيل العرض الجديد الذي تم تقديمه من قبل برشلونة لنجم الفريق، ليونيل ميسي، حيث عرضت إدارة برشلونة، عقد أبدي، على ليونيل ميسي، بمعنى أن يستمر عقد اللاعب مع الفريق مدى الحياة، وهو ما يعني بأن ليونيل ميسي سيعتزل كرة القدم وهو لم يضع سوى قيمص واحد فقط على ظهره، فقط القميص الأحمر والأزرق.

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الصحف الإسبانية تحدثت عن كون ميسي قد يرحل عن صفوف الفريق في نهاية هذا الموسم، ولكن سرعان ما قام رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بنفي هذا الأمر، وأكد بأن علاقة ليونيل ميسي مع الفريق هي علاقة أبدية، مشددًأ على كون اللاعب الدولي الإرجنتيني سوف يستمر في صفوف البلواجرانا حتى نهاية مسيرته.

رئيس النادي الكتالوني، قال لجماهير الفريق، بأنه لا داعي للقلق بخصوص مستقبل ليونيل ميسي، وصباح اليوم ظهرت أنباء على الصفحات الأولى لصحيفة موندو ديبورتيفو تؤكد بأن برشلونة قدم عرض مدى الحياة للإبن البار.

يذكر بأن ليونيل ميسي قد سجل ظهوره الأول مع برشلونة في موسم 2004-2005، ومنذ هذا الوقت شارك الأرجنتيني الدولي مع برشلونة في 460 مباراة، وسجل مع الفريق 419 هدف، ليطمح كل الأرقام القياسية داخل النادي الكتالوني