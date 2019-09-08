رياضة | مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك على تشكيل مواجهة نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المتوقع أن يبدا ميتشو، المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، الونش، حمدي النقاز

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، أوباما

فى الهجوم: أشرف بنشرقي، خالد بوطيب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر