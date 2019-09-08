الأهلي يقترب من التجديد مع البصاص

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) في الوقت الذي تبقى فيه على نهاية عقد اللاعب مصطفى بصاص مع النادي الأهلي قرابة ثلاثة أسابيع، بعد دخوله الفترة «الحرة» في شهر أبريل الماضي، والتي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد، أشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن الإدارة الأهلاوية في طريقها للتجديد مع البصاص وفق توصية المدرب برانكو، الذي أكد حاجته الفنية لخدمات اللاعب، ومن المتوقع أن يتم تمديد عقد البصاص مع النادي الأهلي، والإعلان رسميا في الأيام القلية القادمة، هذا وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي، وشارك في التدريبات الجماعية، وينتظر إشارة المدرب برانكو من أجل المشاركة في مباريات الفريق الكروي الأول في الموسم الحالي، والسعي للمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي.

في الوقت الذي تبقى فيه على نهاية عقد اللاعب مصطفى بصاص مع النادي الأهلي قرابة ثلاثة أسابيع، بعد دخوله الفترة «الحرة» في شهر أبريل الماضي، والتي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد، أشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن الإدارة الأهلاوية في طريقها للتجديد مع البصاص وفق توصية المدرب برانكو، الذي أكد حاجته الفنية لخدمات اللاعب، ومن المتوقع أن يتم تمديد عقد البصاص مع النادي الأهلي، والإعلان رسميا في الأيام القلية القادمة، هذا وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي، وشارك في التدريبات الجماعية، وينتظر إشارة المدرب برانكو من أجل المشاركة في مباريات الفريق الكروي الأول في الموسم الحالي، والسعي للمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي.

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