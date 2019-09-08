شكرا لقرائتكم خبر عن السويح وأوروبي مرشحان لخلافة ماريو في الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) @1000duke

كشفت لـ«الخليج 365» مصادر مقربة من البيت الوحداوي أن اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أخيرا، ولم يتم الإعلان عن نتائجه، شهد تخصيص جزء كبير منه لمناقشة الخسارتين اللتين تعرض لهما الفريق الوحداوي في الجولتين الأولى والثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس النادي سلطان أزهر عاقد العزم على توفير كل الحلول الرامية إلى إعادة هيبة الفريق الكروي، وتحقيق النتائج الإيجابية في منافسات الموسم الحالي.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه في حالة خسارة الفريق الوحداوي أمام الأهلي يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري، ستكون كل الخيارات مفتوحة لتوقيف هدر النقاط، ومنها البحث عن مدرب بديل للحالي ماريو، من أجل قيادة الفريق، ومن أبرز الأسماء المرشحة المدرب التونسي عمار سويح الذي درب الموسم الماضي الفريق الأحدي ولم يستطع قيادته للبقاء ضمن دوري الكبار، إلى جانب اسم مدرب أوروبي سبق أن درب نادي الزمالك المصري.

وكانت جماهير الوحدة ونقاد الشارع الرياضي بمكة طالبوا بمحاسبة من جلب اللاعبين الذين لم يكونوا على مستوى طموحات محبي النادي، ولم تكن لهم إضافة فنية للفريق، بل هم أحد الأسباب الفنية للخسارتين اللتين تعرض لهما الفريق في الدوري.