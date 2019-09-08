«الآسيوية» تهدد بتأجيل مباراة الاتحاد والتعاون

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أنه في حال تأهل الفريق لدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا على حساب الهلال في مواجهة الكلاسيكو المقرر موعدها يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات دور ربع النهائي في البطولة الآسيوية، فسيتم تأجيل لقاء الفريق الاتحادي أمام نظيره التعاون لموعد يحدد لاحقا. وكانت لجنة المسابقات اعتمدت موعد مباراة الاتحاد والتعاون يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أنه في حال تأهل الفريق لدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا على حساب الهلال في مواجهة الكلاسيكو المقرر موعدها يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات دور ربع النهائي في البطولة الآسيوية، فسيتم تأجيل لقاء الفريق الاتحادي أمام نظيره التعاون لموعد يحدد لاحقا. وكانت لجنة المسابقات اعتمدت موعد مباراة الاتحاد والتعاون يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. من جانب آخر، يسعى المدرب سييرا لتكثيف الجانب اللياقي للاعبين من خلال التدريبات اليومية، وينتظر عودة اللاعبين الدوليين يوم الأربعاء من أجل تنفيذ مخططاته الفنية لمباراة ضمك المقرر موعدها يوم الجمعة القادم 6:50 مساء على ملعب المحالة في أبها، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.



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