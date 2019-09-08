شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يواجه الفيصلي وديّاً.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة)

يخوض فريق الرائد عند الساعة 7:00 مساء اليوم لقاءً وديّاً مع فريق الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، وذلك ضمن استعدادات الفريق في فترة التوقف الحالية.

من جانبه أوضح مدرب الرائد بيسنيك هاسي أن فريقه استعد جيداً للموسم الحالي، مبيناً أنه تم استقطاب لاعبين مؤثرين فنياً، وسيساهمون في تطبيق الخطط الفنية المناسبة بالشكل الصحيح.

وأشار هاسي إلى أن هدفه في الموسم الحالي قائم على مشروع صنع فريق قوي لمدة 4 مواسم، بعدها سيصل الرائد إلى المكان الذي يستحقه، مؤكداً أن أي فريق يريد الوصول إلى القمة يجب عليه العمل بشكل صحيح ولمواسم متعددة وليس لموسم واحد.

وختم حديثه بقوله: «أجانب الفريق حالياً أفضل من اللاعبين السابقين فنياً، وهذا يساعدنا على الظهور بشكل جيد، ورئيس النادي فهد المطوع لم يقصر في ذلك كونه يرغب في بناء فريق متكامل لسنوات قادمة».