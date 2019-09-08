شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع هلالي يهدي رازفان «سيفاً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أهدى مشجع هلالي مدرب الفريق الكروي الأول رازفان «سيفاً» أثناء لقائه به في سوق الزل بالرياض، إذ تداول مغردون مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمدرب الروماني في سوق (الزل) خلال تجوله برفقة أسرته من أجل شراء بعض الأغراض الخاصة لمنزله، وحرص المشجع الهلالي على تقديم هدية للمدرب رازفان الذي عبر عن سعادته الغامرة بهذه الهدية والتي يعتبرها من الهدايا الغالية التي حصل عليها في حياته، وتدل على البساطة التي يتحلى بها أبناء الوطن الغالي.

على صعيدٍ آخر، ينتظر المدرب رازفان اكتمال عناصر الفريق الكروي بانضمام الدوليين يوم الأربعاء القادم، من أجل اعتماد النهج الفني والقائمة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الفيحاء يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.