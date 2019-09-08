شكرا لقرائتكم خبر عن أبوحثرة لـ«الخليج 365»: موقفنا «سليم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) @meiss20 أثار توقيع اللاعب أحمد مصطفى لنادي أبها كلاعب مواليد لمدة موسم واحد الجدل في الشارع الرياضي، كونه سبق له تمثيل المنتخب المصري الأولمبي دون أن يشارك، كما لعب في أثار توقيع اللاعب أحمد مصطفى لنادي أبها كلاعب مواليد لمدة موسم واحد الجدل في الشارع الرياضي، كونه سبق له تمثيل المنتخب المصري الأولمبي دون أن يشارك، كما لعب في الدوري المصري لأندية بتروجيت والداخلية وسموحة قبل توقيعه لنادي جينت البلجيكي في 2018، إذ تنص المادتان السادسة والسابعة من شروط اتحاد القدم لتسجيل اللاعبين المواليد على أن لا يكون اللاعب مسجلاً في ناد خارجي أو اتحاد آخر مع تقديم اللاعب تعهدا بذلك، وأن لا يكون قد سبق للاعب تمثيل أي منتخب. من جانبه، أكد لـ«الخليج 365» مدير الاحتراف بنادي أبها محمد أبوحثرة أن موقف ناديه سليم في تسجيل لاعب المواليد أحمد مصطفى (21 عاماً)، لافتا إلى أن إدارة النادي تستند في موقفها على لوائح الفيفا، وأن ملف اللاعب خضع لدراسة مستفيضة من قبل محامي النادي الرياضي وهو قانوني يحظى بثقة كبيرة من إدارة النادي كونه يملك سيرة ذاتية قوية، مطمئناً في ختام حديثه جماهير نادي أبها أن كل ما يتعلق بالفريق الكروي الأول يسير وفق ما هو مخطط له.



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