شكرا لقرائتكم خبر عن المشيقح لـ«الخليج 365»: ندرس اللائحة لتكوين مجلس شرفي جديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) @falahsport

كشف نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي النصر السابق فهد المشيقح، عن سعيه إلى تكوين مجلس شرفي جديد يتوافق مع اللائحة الجديدة لأعضاء الشرف التي حددتها الهيئة العامة للرياضة، وقال المشيقح في تصريح خص به "الخليج 365": «ندرس حاليا بالتعاون مع شخص قانوني قراءة اللائحة الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة لأعضاء شرف الأندية من أجل معرفة بنودها وتنظيمها حتى نتمكن من تطبيقها وإنشاء هيئة شرفية خاصة بنادي النصر تساهم في دعم النادي ماديا ومعنويا، وتكون مرجعية لجميع الشرفيين الراغبين في الانضمام لها، إضافة إلى تكوين مورد مالي جديد يساهم في دعم خزينة النادي»، وأضاف بعد الانتهاء من قراءة جميع بنود اللائحة سيتم وضع الخطوط العريضة لهذه الهيئة بالتعاون مع إدارة النادي الحالية ورسم السياسة الشرفية الجديدة التي ستساهم في التفاف الشرفيين حول ناديهم، خصوصا أن هنالك عددا من رجال الأعمال النصراويين الراغبين في دعم ناديهم وسيتم ضمهم للقائمة بعد إعلان التشكيل الجديد للمجلس الشرفي.

وكان المشيقح لعب دورا كبيرا في توحيد أصوات الشرفيين النصراويين أثناء فترة الانتخابات الماضية مما أدى إلى منح أغلب أصوات الذهبيين لإدارة الدكتور صفوان السويكت، والتي تم انتخابها لقيادة النادي 4 سنوات قادمة، كما تمكن من إقناع عدد من الشرفيين الذين ابتعدوا في الفترة الماضية للانضمام إلى القائمة الشرفية، ومن أبرز العائدين نائب رئيس النصر السابق عبدالله العمراني، وكذلك محمد العمران، على أن يتم ضم الكثير منهم في الفترة القادمة.