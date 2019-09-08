شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم (الأحد)، مباراة حاسمة بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، التي ستقام على ملعب برج العرب في الاسكندرية، ويديرها طاقم تحكيم أجنبي، وبحضور 20 ألف مشجع.

وكان الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى للفريق الأول بنادى بيراميدز، فرض السرية على تدريبات الفريق قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة، بهدف مساعدة اللاعبين علي التركيز لتحقيق البطولة الأولى له وللفريق.

ويفكر المدرب الفرنسي في مواجهة الزمالك مستخدماً الخطة ذاتها التي اتبعها في مواجهته مع الأهلي، التى اعتمدت في المقام الأول على إغلاق المساحات على مفاتيح اللعب ومحاولة السيطرة على وسط الملعب، واللعب على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال المساحات الواسعة.

في المقابل، فان ميتشو المدير الفني للزمالك، استبعد 7 لاعبين من قائمة الفريق الذي سيواجه بيراميدز، بسبب الإصابات وأسباب فنية أخرى.