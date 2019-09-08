شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور : الزمالك قعد 10 سنين ما يشمش بطولة وعملت نادى جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور الفائز بالتزكية بعضوبة مجلس إدارة نادى الزمالك إن أكثر شخص يحب النادى الأبيض.

أضاف أحمد مرتضى فى تصريحات تلفزيونية : نادي الزمالك قعد 10 سنين ما يشمش بطولة ولما بدأنا نشتغل أصبحنا ننافس على كل البطولات في كل الألعاب".

تابع :" أنا بدعي أني أكتر واحد بحب النادي باللي عملته جوه النادي، الحب مش كلام، أنا اشتغلت شغل غير طبيعي، أنا عملت نادي من أول وجديد، هي دي الحقيقة، ".

أكمل :" أنا مبسوط أن في ناس قالت لأ كتير في الجمعية العمومية، دي ديمقراطية حقيقة في نادي الزمالك".

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، اعتماد ميزانية القلعة البيضاء عن السنة الجارية، بعد موافقة 21944 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، والتى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.

ووافق 21944 عضوًا من أعضاء الزمالك على اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، فيما رفض7895 عضوًا، وذلك بعدما حضر 30832 عضوًا للجمعية العمومية للأبيض.

وفتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت للتصويت على ميزانية السنة الجارية، بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

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وتنص لائحة الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.