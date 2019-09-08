شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يواجه منتخب السويس ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلعب اليوم الاحد فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع منتخب السويس على ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد .

وسحق فريق الإنتاج الحربي نظيره أف سي مصر بخماسية مقابل هدفين فى أخر مبارياته الودية والتى أقيمت مساء الخميس الماضى. على استاد المصانع الحربية فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد

سجل أهداف الإنتاج الحربي محمد فييرا هاتريك ثلاثة أهداف وإبراهيم عبد الخالق وكريم لالا كل منهما هدفًا.

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كان الإنتاج الحربى قد تعادل سلبيًا مع طنطا وقبلها فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ،والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.