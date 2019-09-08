شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك ينافش بنود الجمعية العمومية بعد اعتماد الميزانية والانتخابات التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على تفويض لمناقشة باقى بنود الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، التى انعقدت بمقر النادى على مدار الأيام الثلاثة الماضية، للتصويت على ميزانية السنة الجارية والانتخابات التكميلية، حيث بلغ عدد الحضور لعمومية الأبيض 30832 عضوًا.

وجاء تفويض مجلس الزمالك بمناقشة باقى بنود الجمعية العمومية والبالغ عددها 11 بندًا بعد إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية واعتماد الميزانية، وذلك لعدم حضور ربع الأعضاء الذى بدأ بهم الجمعية العمومية فى الاجتماع الختامى، والذى كان من المفترض حضورهم لمناقشة باقى البنود، وفى حال عدم حضورهم يفوض مجلس الإدارة فى مناقشة باقى القرارات.

وتنص لائحة الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.

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وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.