شكرا لقرائتكم الأهلى يشطب عضوية أسرة كاملة بسبب خناقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام افراد الأسرة المشطوبة باستدعاء عناصر من خارج النادي ليحدثوا حالة من الشغب وهو الأمر الذي تعامل معه مجلس الادارة بمنتهي الحزم ،فيما تم ايقاف اعضاء الأسرة الأخري 6 اشهر.
وكانت لجنه الشئون القانونية قد اوصت فيما يتعلق بتلك الأحداث بايقاف عدد من الأعضاء وحرمانهم من دخول النادي لحين عرض أمرهم على أقرب جمعية عمومية؛ للنظر في إسقاط عضويتهم؛ نظرا لما بدر منهم، مع إيقاف آخرين لمدة 6 أشهر.
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