شكرا لقرائتكم مركز التسوية تنظر شكوى الإسماعيلي ضد الجبلاية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر اليوم الأحد اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى الدعوى التى أقامها النادى الاسماعيلى ضد اتحاد الكرة بسبب منعه من قيد صفقاته الجديدة، من أجل النظر فى الجانب المستعجل .

وطلب النادي الإسماعيلي في دعواه إيقاف قرار اتحاد الكرة بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي الذي صدر مؤخرا ، وحددت اللجنة الإستشارية اليوم لنظر الدعوى.

كان اتحاد الكرة قد قرر ايقاف لاقيد للنادى الإسماعيلي بسبب المستحقات المتاخرة لدى بعض اللاعبين والذين سبق لهم التقدم بشكاوى عديدة لاتحاد الكرة .