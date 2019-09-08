شكرا لقرائتكم حلمي طولان : أخشى على منتخب مصر من حسام حسن قد يضعنا فى أزمات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال طولان في تصريحات تلفزيونية :"لا أرغب في الحديث عن هذا الشخص، لقد أخطأ كثيرًا في حقي.
وتابع: "أخشى على منتخب مصر من وجوده لأنه قد يتسبب في أزمات دبلوماسية مع بلدان أخرى ويضعنا في العديد من الأزمات، ولا يمكن تقييم المدرب المتميز على أساس أنه كان لاعب مميز وإلا أصبح مارادونا أفضل مدرب في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر حلمي طولان : أخشى على منتخب مصر من حسام حسن قد يضعنا فى أزمات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.