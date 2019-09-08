شكرا لقرائتكم حلمي طولان : أخشى على منتخب مصر من حسام حسن قد يضعنا فى أزمات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حلمي طولان نجم الزمالك السابق، عن أسباب رفضه تولي حسام حسن مدرب سموحة، قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

قال طولان في تصريحات تلفزيونية :"لا أرغب في الحديث عن هذا الشخص، لقد أخطأ كثيرًا في حقي.

وتابع: "أخشى على منتخب مصر من وجوده لأنه قد يتسبب في أزمات دبلوماسية مع بلدان أخرى ويضعنا في العديد من الأزمات، ولا يمكن تقييم المدرب المتميز على أساس أنه كان لاعب مميز وإلا أصبح مارادونا أفضل مدرب في العالم".