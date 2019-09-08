شكرا لقرائتكم حلمي طولان : تركيبتي الشخصية لا تسمح لي بالتواجد في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طولان ن، أنه لم يرحل عن تدريب الاتحاد السكندري كما تردد، وإنما عقده انتهى.
أضاف ، إنه عقده انتهى مع زعيم الثغر يوم 23 مايو الماضي، وبالتالي رحل.
وواصل أن خسارة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش أزعجته بشكل كبير حيث إن الفريق عانى من حالة انعدام وزن.
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