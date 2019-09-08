شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشطب عضوية أسرة بالكامل بعد خناقة مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى شطب عضوية أسرة بالكامل بعد المشاجرة التي حدثت فى فرع مدينة نصر منذ فترة، بسبب لهو الأطفال.

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وقام أفراد الأسرة المشطوبة باستدعاء عناصر من خارج النادي ليحدثوا حالة من الشغب وهو الأمر الذي تعامل معه مجلس الإدارة بمنتهي الحزم، فيما تم إيقاف أعضاء الأسرة الأخرى 6 أشهر.

وكانت لجنة الشئون القانونية، أوصت فيما يتعلق بتلك الأحداث بإيقاف عددٍ من الأعضاء وحرمانهم من دخول النادى لحين عرض أمرهم على أقرب جمعية عمومية، للنظر في إسقاط عضويتهم؛ نظرًا لما بدر منهم مع إيقاف آخرين لمدة 6 أشهر.