شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور : بدأت مسيرتى كظهير أيمن.. وهذا سر نجاح جوزيه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام عاشور لاعب النادى الأهلى أنه بدأ مسيرته كلاعب فى مركز الظهير الأيمن، وذات مرة احتاج الكابتن محمود صالح مدرب الشباب، لاعب وسط مدافع وطلب منه اللعب فى هذا المركز وبدأ من وقتها توظيفه فى هذا المركز.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة: "جوزيه فضلنى على أربعة لاعبين من الفريق الأول وتم تصعيدى للدرجة الأولى".

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وتابع عاشور: "جوزيه علمنى أن أصعب شىء فى كرة القدم هو أسهل شى يمكن أن يقوم به اللاعب، فدائما اللعب السهل يبعد الفريق عن التعقيدات الفنية".

وأكد أن سر نجاح مانويل جوزيه مع الأهلى، أنه كان يتعامل مع كل فرد داخل الفريق بالطريقة التى يفهمها، بمعنى أنه كان مدرب يملك مفتاح لكل لاعب.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 بطولة هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).