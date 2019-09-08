شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الزمالك ينضم للمنتخب الاوليمبي استعداداً لودية السعودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم مساء اليوم لصفوف المنتخب الأوليمبي ثلاثي الزمالك مصطفي محمد و إمام عاشور وحارس المرمي محمد صبحي عقب مباراتهما في كأس مصر مباشرة أمام بيراميدز بناء علي اتفاق بين شوقي غريب والمدير الفني للزمالك الصربي ميتشو وإعدادهم لودية السعودية الثانية بعد الودية الإولى الت أقيمت أمس السبت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

يضم معسكر للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.