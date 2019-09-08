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الصفقات الجديدة تظهر في تدريبات المقاولون لأول مرة تحت قيادة النحاس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تنضم اليوم الأحد الصفقات الجديدة لفريق المقاولون العرب وعلى رأسهم شكري نجيب القادم من صفوف الإسماعيلي ومحمود السيد مدافع سموحة السابق إلى تدريبات ذئاب الجبل للمرة الأولى تحت قيادة عماد النحاس.

 

وكان اللاعبين خلال الفترة الماضية يخوضون تدريباتهم برفقة مدرب قطاع الناشئين بسبب تواجد الفريق بكرواتيا حيث معسكر الاعداد الخارجي.

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كما يستأنف فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، تدريباته اليوم الأحد بالجبل الأخضر، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد العودة من كرواتيا حيث أقيمت المرحلة الثالثة في إعداد ذئاب الجبل للموسم الجديد.

 

 

 ومن المرتقب أن يخوض فريق المقاولون عدة مباريات ودية مع فرق مصرية قبل انطلاق الموسم الجديد للاطمئنام على جاهزية الفريق بصورة كاملة خاصة بعد انضمام الصفقات الجديدة التي لم تلحق بالمعسكر

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