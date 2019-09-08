شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لأعضاء الزمالك: أفخروا بناديكم.. وأطالب رافضى الميزانية بالاحتكام لضمائرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، بعد الموافقة على اعتماد ميزانية النادى للسنة الجارية، واستكمال تشكيل مجلس الإدارة، بعد الموافقة على بند الانتخابات التكميلية.

أضاف منصور خلال كلمته لأعضاء الزمالك عقب انتهاء الجمعية العمومية، أن أشرف زكى، الفائز بمنصب أمين الصندوق فى الانتخابات التكميلية لم يستطع حضور الإعلان عن النتيجة النهائية للجمعية العمومية، لارتباطه بتصوير أحد الأعمال الفنية، مُهنئه على فوزه بالمنصب، قائلاً: "أهنئ أبنى أحمد عادل عبد الفتاح وأبن نادى الزمالك وحمادة أنور وأحمد مرتضى منصور، على فوزهم بمقعد العضوية".

أشار رئيس الزمالك إلى أن خدماته ستكون لجميع أعضاء القلعة البيضاء، سواء الذين صوتوا بنعم على الميزانية أو الذين رفضوا، وذلك بعد حضور 31 ألف عضو للجمعية العمومية، مشددًا على أن استمرار توفير الخدمات للجميع سيكون بمثابة رسالة للذين رفضوا اعتماد الميزانية والانتخابات التكميلية، حتى تعود لهم ضمائرهم.

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ووجه مرتضى منصور، سؤالا للأعضاء الذين قالو لا فى الجمعية العمومية للزمالك، قائلاً: "الزمالك أصبح نادى أوروبى والميزانية بها فائض 170 مليون جنيه، فكيف ترفضونها إلا لأنكم كارهين وجودى وليس الزمالك، ولكن سيبقى الجميع فوق دماغي، خاصة أننى أعامل الله وليس الجمعية العمومية".

استكمل: "الحاقدين والكارهين أرسلوا رجالهم فى اليوم الثالث من الجمعية العمومية حتى يصوتون بـ لا بعدما وجدوا الإقبال كبير فى أول يومين من الجمعية العمومية، ولكنى سأواصل قراراتى التربوية داخل النادى بمنع كل ما هو مخالف بعدما منعت التدخين داخل الزمالك".

وواصل مرتضى منصور: "تركى آل الشيخ، منحنى هدية 180 مليون جنيه وقدمتهم للزمالك وهنبنى الاستاد وستستمر الديمقراطية داخل نادى الزمالك وإن شاء الله ربنا يوفقنا فى مباراتنا أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر".

طالب رئيس الزمالك أعضاء الجمعية العمومية بالفخر بناديهم والاعتزاز به وبمجلس إدارته، مشددًا على أن الجميع سيكون فى خدمة القلعة البيضاء.