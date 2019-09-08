شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة العالم للملاكمة فى روسيا ..و إجراء القرعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم الأحد بطولة العالم للملاكمة المقامة فى روسيا بإجراء قرعة موازين المنافسة التى يشارك فيها من مصر 4 لاعبين فى عدد من الأوزان المختلفة ، على أن تبدأ المنافسة غدا وفقا لتأكيد البطل المشارك فى البطولة عبد الرحمن عرابى .
وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من، يسرى رزق فى وزن + 91 كجم ومحمد هيكل فى وزن 69 كجم و ويوسف كرار فى وزن 91 كجم وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم .
واستعد المنتخب الأيام الماضية لهذه البطولة فى المركز الأوليمبى عقب العودة من دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.
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