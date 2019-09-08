شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مجلس الزمالك بـ"التزكية" بعد موافقة الأعضاء فى عمومية الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، نجاح الرباعى الفنان أشرف زكى، المرشح على منصب أمين الصندوق، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض، المرشحون على منصب العضوية، فى الانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء.

وبهذا يستكمل الزمالك تشكيل مجلس إدارته، برئاسة مرتضى منصور، بعد تصويت .. عضوًا بالموافقة على ترشيح الرباعى المذكور بالتزكية، فيما رفض.. عضوًا، بعدما سجلت الجمعية العمومية للأبيض، حضور.. عضوًا.

وفتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت للتصويت على ميزانية السنة الجارية، بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

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وتنص لائحة الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.