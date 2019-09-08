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هل تمهد واندا زوجة إيكاردي لمرحلة ما بعد باريس سان جيرمان؟

فجر باريس سان جيرمان مفاجأة من العيار الثقيل حين أعلن قبيل انتهاء الميركاتو الصيفي استعارة إيكاردي لموسم واحد مع خيار شرائه لاحقا. لكن يبدو أن الأمور قد تأخذ منحى آخر بعد تدخل زوجته على الخط.

كانت مفاجأة باريس سان جريمان في موسم الانتقالات الصفية بامتياز، عندما تعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم أنتر ميلان السابق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

هذه الخطوة أنهى بها اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مشوارا من "النكد" كان قد بدأ مع الفريق الإيطالي بسبب شارة قيادة الفريق. وانتهى الأمر بأن أعلن بيبي ماروتا المدير التنفيذي للفريق الإيطالي، أن ماورو ليس له مستقبل مع الإنتر.

الآن حلّ المهاجم الأرجنتيني بعاصمة الأنوار وبدأ مشواره مع حامل اللقب الفرنسي، ليبدو وكأن مشهد إيكاردي بات مفروشا بالتفاؤل، خاصة وأن باريس سان جيرمان بإمكانه بعد انتهاء مدة الإعارة المجانية، شراء اللاعب مقابل 70 مليون يورو وفق ما نشرته في وقت سابق صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية كاشفة عن تفاصيل الاتفاق بين سان وجيرمان والإنتر.

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مشهد "النهاية السعيدة" هذا، بدأ يضعف، ففي تصريحات أدلت بها زوجته ومديرة أعمال اللاعب، مساء الخميس للبرنامج التلفزيوني "مورفي دي تلفي" الذي تبثه قناة "تليفي" الأرجنتينية، تقول واندا نارا إن باريس سان جيرمان كان "أسوأ" الخيارات المطروحة على الإطلاق.

والسبب يعود إلى أن انتقال زوجها إلى باريس من شأنه أن يؤثر سلبا على حياتهم العائلية: "أعد حقيبة صغيرة وترك لي كل شيء هناك" والمقصود إيطاليا. وتلقى إيكاردي العديد من العروض من أندية إيطالية، وهذا الوضع كان سيكون أكثر أريحية لها وللأطفال الذين يذهبون إلى مدارس بميلان، لكنه قرر الذهاب إلى باريس، تقول واندا مضيفة: "وافقت، من أجله...لم أبحث عن المال، ولكنني وافقت لأنني أحبه".

ومعروف أن لواندا تأثير كبير على إيكاردي، وتزعم بعض المواقع بأنها "تتحكم" في مستقبله، فقد أقنعته بإنهاء العمل مع مدير أعماله السابق، لتتولى هي هذه المهمة. وتزوجها إيكاردي بعد أن انفصلت من زميله السابق ماكسي لوبيز الذي أنجب معاها ثلاثة أطفال. لتحول هذا الزواج إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام خاصة حين رفض لوبيز مصافحة إيكاردي عندما خاضا مباراة تورينو وانتر ميلان، وهي المباراة التي أقيمت مباشرة بعد زواج إيكاردي بواندا.

وإذا بقيت واندا على رأيها ولم تؤثر على إيكاردي، فمن الممكن جدا أن يوقع إيكاردي عقدا مع باريس سان جيرمان لأربعة مواسم مقابل ثمانية ملايين يورو كدخل سنوي بعد انتها الموسم، وفق تسريبات "لاغازيتا ديللو سبورت".