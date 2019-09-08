شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة «جدو».. هل يقود فايلر عودة الأمجاد الإفريقية في الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال القلق يسيطر على جماهير وأنصار النادى الأهلى من قرار تعيين السويسرى رينيه فايلر مديراً فنياً لفريق الكرة بالنادى، بداعى قلة خبراته وضعف سيرته الذاتية، حيث شن أنصار التتش هجوماً شرساً على مجلس إدارة النادى فور إصدار قرار تنصيبه مديراً فنياً للفريق، مؤكدين أنه ليس بطموحهم فى استعادة الأمجاد الإفريقية المفقودة لفريقهم.

السويسرى صاحب الـ46 عاماً، استقبلته جماهير الأهلى بهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل أن تنخفض حالة الغضب شيئاً فشيئاً، وأعلن البعض منهم مساندته حتى تتضح الرؤية بالنسبة لفكر وأسلوب لعب المدير الفنى الجديد.

Advertisements

حملة الهجوم على فايلر تجعلنا نعود سنوات للوراء، وبالتحديد مطلع عام 2010، وإعلان حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة التى ستخوض منافسات كأس أمم إفريقيا بأنجولا، والتى ظهر خلالها اسم مهاجم الاتحاد السكندرى آنذاك محمد ناجى «جدو» كحل مطروح من «المعلم» لتعويض غياب الثنائى عمرو زكى ومحمد أبوتريكة لظروف الإصابة.

جماهير الكرة المصرية فى ذلك الوقت أبدت سخرية كبيرة من استعانة شحاتة بلاعب الاتحاد المغمور من أجل تعويض نجمين بحجم زكى وتريكة، حيث شن الجميع حملات من الهجوم الشرس على شحاتة متوقعين فشل جدو فى المهمة بداعى قلة الخبرة فى تلك المناسبات الكروية الكبرى على المستوى الدولى، إلا أن المفاجأة حدثت واستطاع جدو إبهار القارة السمراء بخمسة أهداف قادت الفراعنة للقب الثالث على التوالى والنجمة السابعة، ورفعت جماهير المستديرة فى المحروسة شحاتة على الأعناق، حيث كسب الرهان على جدو، واكتست ميادين وشوارع مصر عقب تتويج الفراعنة باللقب بصور جدو وسط هتافات كبيرة للنجم الذى كان بمثابة المفاجأة للجميع بتسجيل أهدافه الخمسة فى وقت قياسى، منها هدفه فى النهائى فى شباك المنتخب الغانى.

جماهير الأهلى التى هاجمت مجلس الخطيب بضراوة على اختياره فايلر مديراً فنياً للفريق، تُمنى النفس بأن تحمله على الأعناق فى يوم يستطيع خلاله فايلر قيادة الفريق للقب القارى والعودة من جديد لمنصات التتويج الإفريقية ومعانقة الأميرة السمراء الغائبة عن أحضان التتش على مدار 6 نسخ متتالية سابقة، وأن يتكرر سيناريو جدو بعد 9 سنوات، فى ظل تشابه الظروف وبعض الملابسات للواقعتين.