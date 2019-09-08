شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يسيطران على نهائيات كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريقى الزمالك وبيراميدز على لقب كأس مصر موسم 2018- 2019، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور مقرر بـ20 ألف مشجع.

الزمالك هو حامل لقب المسابقة حيث تُوج بها فى الموسم الأخير 2017- 2018 على حساب سموحة السكندرى بركلات الترجيح، بينما يظهر بيراميدز للمرة الأولى فى تاريخه بنهائى المسابقة العريقة.

ويعتبر الزمالك هو أول فريق تُوج بلقب كأس مصر بعد تسجيل خماسية نظيفة فى شباك الاتحاد السكندرى بنهائى أول نسخة للبطولة موسم 1921- 1922وهو أيضاً آخر فريق فاز باللقب فى الموسم الماضى.

بينما يعد فريق النادى الأهلى هو صاحب الرقم القياسى فى التتويج باللقب برصيد 36 تتويجاً، وبفارق 10 ألقاب عن أقرب منافسيه فريق نادى الزمالك، ثم 6 ألقاب لكل من الترسانة والاتحاد السكندرى، و3 ألقاب للمقاولون العرب، ولقبين لكل من الإسماعيلى وحرس الحدود وإنبى والأوليمبى، فى حين حققه مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصرى البورسعيدى.

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الأهلى هو أكثر فريق بلغ المباراة النهائية وذلك فى 51 مرة، وهو أيضاً أكثر الأندية خسارةً للقب فى النهائى حيث حقق الوصافة 15 مرة.

ويعتبر فوز الزمالك على الأهلى بسداسية نظيفة فى نهائى موسم 1943- 1944، وانتصار الأهلى على الترسانة بالنتيجة ذاتها فى نهائى 1949- 1950، النتيجتين الأكبر فى تاريخ نهائى المسابقة.

فى مرتين تقاسم الأهلى والزمالك اللقب، وذلك فى موسمى 1942- 1943، و1957- 1958، ففى الأولى تم إلغاء المباراة النهائية وإعلان الفريقين بطلين للكأس، وفى الثانية لم يكن قانون اللجوء لركلات الترجيح طُبق بعد وحسم التعادل فى المباراتين اللقب للقطبين بالتقاسم.

الأهلى هو أول فريق يُتوج باللقب عبر ركلات الترجيح بعدما حصد الكأس موسم 1980- 1981 على حساب المقاولون، حيث تعادل الفريقان فى الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة 1-1 إلى أن حسمت ركلات الحظ اللقب لمصلحة الفريق الأحمر.

حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذى تُوج باللقب مرتين عبر ركلات الترجيح، وذلك فى 2009 على حساب إنبى، و2010 فى مواجهة الأهلى، بينما يعد إنجاز المقاولون العرب محفوراً فى ذاكرة المسابقة كونه أول فريق يلعب بدورى الدرجة الثانية يعانق اللقب، وذلك فى نهائى موسم 2003- 2004 فى مواجهة الأهلى.

فريق غزل المحلة بلغ النهائى 6 مرات وعجز عن التتويج فى أى من المرات الست، بينما بلغ سوء التوفيق ذروته مع فريق السكة الجديد الذى خاض النهائى 7 مرات دون التتويج فى أى مرة.