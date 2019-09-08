شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تشتعل مبكرًا داخل «يوفنتوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن أيام الكرواتى ماندزوكيتش أصبحت معدودة داخل جدران «السيدة العجوز» بعدما ازدادت العلاقة بينه وبين ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، خاصة بعدما استبعد اللاعب من حساباته خلال الفترة الماضية، وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن تطور جديد فى العلاقة بين يوفنتوس ونجمه الكرواتى ماريو ماندزوكيتش خلال الموسم الحالى.

ووفقًا لصحيفة «كوريرى ديلو سبورت» الإيطالية، فإن ماريو ماندزوكيتش لم يتقبل أمر استبعاده من قائمة الفريق، وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الكرواتى، صاحب الـ33 عامًا، قرر الرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت أن الاهتمام الأكبر بضم ماريو ماندزوكيتش يأتى من جانب أندية الدورى الصينى، لكن اللاعب الكرواتى لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن.

يُذكر أن الأرجنتينى جونزالو هيجواين بات المهاجم الأساسى ليوفنتوس فى الموسم الحالى، بعد خوضه إعارتين خلال الموسم الماضى رفقة ميلان وتشيلسى.

فما أوضحت صحيفة «كوريرى ديلو سبورت» أن الهولندى ماتياس دى ليخت، مدافع يوفنتوس، هو المهمة الأولى لماوريسيو سارى، المدير الفنى لليوفى، عقب تعافيه من الإصابة بالالتهاب الرئوى.

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وذكرت الصحيفة أن سارى لم يقد أى مباراة رسمية منذ 29 مايو الماضى، عندما قاد تشيلسى الإنجليزى للفوز بلقب الدورى الأوروبى على حساب أرسنال.

وأضافت أن المدرب الإيطالى مر عليه 100 يوم بعيدًا عن قيادة المباريات الرسمية، خاصة بعدما تعرض للإصابة بالالتهاب الرئوى وابتعد عن مقاعد بدلاء يوفنتوس فى أول مباراتين من الموسم الجديد بالدورى الإيطالى، قبل أن يعود فى الأيام الأخيرة بشكل تدريجى إلى العمل مرة أخرى.

ولفتت إلى أن مهمة سارى الأولى فى يوفنتوس هى التعامل مع دى ليخت، من أجل تمكين المدافع الشاب من التأقلم مع البيانكونيرى، لاسيما وأنه أغلى مدافع فى تاريخ يوفنتوس.

وأشارت إلى أن دى ليخت لم يقنع أحداً فى ظهوره الأول مع يوفنتوس أمام نابولى، حيث قدم أداءً سيئًا فى فوز فريقه على فريق الجنوب بنتيجة (4-3)، فى الجولة الثانية من الكالتشيو. ونوهت بأن سارى على دراية بأنه يجب أن يعمل مع دى ليخت على وجه التحديد، عقب عودته من هولندا بعد انتهاء ارتباطه بمباريات مع منتخب بلاده، ليس لأنه أغلى لاعب تعاقد اليوفى معه هذا الصيف، لكن لأن سارى عندما يبدأ العمل مع فريق جديد يبدأ عمله من خلال تعديل الخط الدفاعى.

جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه وسائل الإعلام الإيطالية عن سبب فشل انضمام سامى خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس، إلى صفوف فريق ليون الفرنسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعدما توصل مسؤولو يوفنتوس لاتفاق مع ليون لإعارة سامى خضيرة لمدة موسم، لكن البرازيلى سيلفينيو، المدير الفنى للنادى الفرنسى، أوقف الصفقة لأنه لا يثق فى الحالة البدنية للاعب.

وكان يوفنتوس حريصًا على التخلى عن بعض لاعبيه، الذين يعتبرون أقل أهمية بالنسبة لخطط المدرب ماوريسيو سارى مع النادى، من ضمنهم سامى خضيرة وبليز ماتويدى وباولو ديبالا، لكن مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات وجد البيانكونيرى نفسه غير قادر على بيع أو إعارة أى من نجومه الكبار.

وقد أدى ذلك إلى استبعاد الثنائى ماريو ماندزوكيتش وإيمرى كان من قائمة الفريق لدورى أبطال أوروبا.