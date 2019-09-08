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منتخب إنجلترا يسحق بلغاريا برباعية نظيفة في تصفيات يورو 2020

الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

سحق منتخب إنجلترا نظيره البلغاري بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "ويمبلى" فى المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا المقبلة "يورو 2020".



ويدين المنتخب الإنجليزي بالفضل إلى قائده ونجمه الأول هاري كين الذى اشترك في الأربعة أهداف، حيث سجل 3 وصنع هدفا.

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وسجل هاري كين الهدف الأول والثاني والرابع في الدقائق 24 و49 و73 وسجل رحيم سترلينج الهدف الثالث في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من انتصارين، فيما يحتل منتخب بلغاريا المركز الخامس برصيد نقطتين.