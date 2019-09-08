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برباعية.. برازيل أوروبا تحقق الفوز الأول في تصفيات يورو 2020
الأحد 8 سبتمبر 2019
حقق منتخب البرتغال الفوز الأول له فى تصفيات يورو 2020، والذى جاء على نظيره الصربي بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".
جاء أهداف البرتغال عبر ويليام كارافاليو وجويديس وكريستيانو رونالدو وبيرناردو سيلفا في الدقائق 42 و58 و80 و86 على التوالي.
فيما سجل هدفي صربيا كل من نيكولا ميلنكوفيتش وألكسندر ميتروفيتش فى الدقائق 68 و85 على التوالى.
وبذلك يحقق منتخب البرتغال انتصاره الاول فى التصفيات بعدما تعادل في المباراتين الماضيتين أمام أوكرانيا وصربيا، ليصل إلى النقطة 5، بينما احتل منتخب صربيا المركز الرابع برصيد 4 أهداف.
جدير بالذكر أن منتخب البرتغال توج بلقب النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على هولندا.
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