شكرا لقرائتكم خبر عن المولد يغضب من المجانين ويغادر الملعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

طلب الظهير الأيمن بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سعيد المولد من مدرب الفريق برانكو تغييره خلال مواجهة ضمك الودية مساء أمس، بسبب مواصلة الجماهير الحاضرة إطلاق صيحات الاستهجان عليه، قبل أن يستجيب مدرب الفريق لطلبه ويشرك اللاعب يزيد البكر بدلاً منه.

وكسب الفريق الكروي الأول مواجهته الودية أمام ضمك 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن تحضيراتهما لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل هدفي الأهلي مصطفى بصاص ودجانيني، وشهدت المواجهة مشاركة اللاعب البرازيلي لوكاس ليما.

وفي الوقت الذي تبقى فيه على نهاية عقد اللاعب مصطفى بصاص مع النادي الأهلي قرابة ثلاثة أسابيع، بعد دخوله الفترة «الحرة» في شهر أبريل الماضي، والتي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد، أشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن الإدارة الأهلاوية في طريقها للتجديد مع البصاص وفق توصية المدرب برانكو، الذي أكد حاجته الفنية لخدمات اللاعب، ومن المتوقع أن يتم تمديد عقد البصاص مع النادي الأهلي، والإعلان رسميا في الأيام القلية القادمة، هذا وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي، وشارك في التدريبات الجماعية، وينتظر إشارة المدرب برانكو من أجل المشاركة في مباريات الفريق الكروي الأول في الموسم الحالي، والسعي للمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي.