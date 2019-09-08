شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر في المنامة لمواجهة اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) meiss20 @

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول، ظهر اليوم (الأحد)، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني.

ويواجه «الأخضر» نظيره اليمني (الثلاثاء)، على استاد البحرين الدولي بالعاصمة المنامة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأنهى المنتخب الوطني، أمس (السبت)، برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام في الدمام الذي شهد خوض «الأخضر» مباراة ودية، (الخميس) الماضي، أمام مالي انتهت بالتعادل 1/1. وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني رينارد، وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ في مربعات، قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعه ما بين الحالتين الهجومية والدفاعية، واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط هتان باهبري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.