شكرا لقرائتكم حلمى طولان : قفشة "هازارد" الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شبه حلمي طولان نجم الزمالك الأسبق، بين محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، وإدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني. قال طولان حوار تلفزيونىإن قفشة مع صالح جمعة وناصر ماهر، قادرين على تعويض غياب عبد الله السعيد عن الأهلي. تابع أن الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك لا تتأثر برحيل أي لاعب، والقلعة الحمراء قادرة على تعويض رحيل السعيد.

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