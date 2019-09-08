شكرا لقرائتكم رمضان المقاصة يتنازل عن الرقم 14 لأيمن حفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق محمد رمضان صانع ألعاب المقاصة عن التنازل عن رقم 14 والذى كان يرتديه منذ قدومه للفريق الفيومى إلى أيمن حفنى القادم من الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الحالى .
كان مصر المقاصة قد تعاقدوا مع أيمن حفنى قادما من الزمالك مقابل 3 مليون جنيه ، وقد تنازل محمد رمضان عن رقمه للحاوى الذى رحل عن القلعة البيضاء أملا فى المشاركة بشكل أساسى مع المقاصة .
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