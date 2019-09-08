شكرا لقرائتكم حسام عاشور عن استبعاده من المنتخب: والله معايا باسبور مصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر حسام عاشور نجم النادى الأهلى أنه تعرض للتجاهل والظلم فى المنتخب الوطنى خاصة الفترة التى كان يقود فيها حسن شحاتة الفراعنة.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أنه شعر بأنه غير مرغوب فيه فى المنتخب الوطنى رغم أنه كان فى أفضل حالاته الفنية.

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وأكد عاشور أنه لا يعرف سر استبعاده الدائم من المنتخب رغم أنه يملك باسبور مصرى موضحا أنه عانى كثير من التجاهل فى المنتخب لكنه لم يرغب أن يفرض نفسه على أحد.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).