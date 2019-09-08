شكرا لقرائتكم عاشور: هدفى تحطيم الأرقام القياسية العالمية فى حصدا البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد حسام عاشور لاعب وقائد النادى الأهلى، نغمة أنه كبر فى العمر، ويحتاج للراحة بعدما تراجع مستواه الفنى والبدنى فى الفترة الأخيرة، موضحا أنه قادر على اللعب والتألق وكان أساسيا حتى تعرض لإصابتين متتاليتين.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أنه فى عمر الـ 33 مازال قادرا على العطاء ويملك دوافع كبيرة لتحقيق المزيد من الأرقام.

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وأكد عاشور أنه يسعى لتحظيم أرقام دانى ألفيس نجم المنتخب البرازيلى وأنه يصبح أكثر لاعب حصدا للبطولات فى العالم.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).