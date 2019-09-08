شكرا لقرائتكم بعد واقعة رانيا علوانى. الأهلى يمنع أعضاؤه من استخدام التواصل الاجتماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، منع أعضاءه من استخدام وإبداء الرأي على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة. وعقدت إدارة الأهلي اجتماعًا منذ قليل تم الاستقرار فيه على منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بعد حالة الجدل التى شهدتها الفترة الماضية بعدما قامت رانيا علواني عضو إدارة الأهلي بالنقاش مع الجماهير عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.

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