شكرا لقرائتكم إف سي مصر يخطف رمزي خالد في صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو أف سى مصر في التعاقد مع رمزى خالد لاعب سموحة السابق خلال الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق ببطولة الدورى الممتاز . Advertisements وفسخ مسئولو سموحة برئاسة فرج عامر عقد رمزى خالد الظهير الأيمن للفريق بعد شهر من التعاقد بناء على رؤية فنية من حسام حسن المدير الفنى للفريق . كان سموحه قد تعاقد مع رمزى خالد خلال الميريكاتو الصيفى الحالى قادما من وادى دجلة فى صفقة انتقال حر ، إلا أنه لم ينل رضا المدير الفنى ليقرر فسخ التعاقد ورحيله عن صفوف الفريق السكندرى .

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