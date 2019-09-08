شكرا لقرائتكم طولان ساخرا : ميتشو عليه الفوز بكل المباريات حتى ينجح مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمي طولان، نجم الزمالك الأسبق، أن نجاح ميتشو المدير الفني للأبيض يعتمد على الفوز بجميع المباريات.‏

وقال طولان خلال حواره تلفزيونى: "نجاح ميتشو يعتمد ‏على الفوز بكل المباريات، ومن الأفضل أن تتركه الإدارة للعمل بدون ضغط وتدخل، كما يجب أن يلتزم كل فرد بعمله ‏وتخصصه، لكي يعمل في جو هادئ".‏

وأكمل : "يجب أيضا الحفاظ على اللاعبين، فلا يجوز أن يرحل لاعب تعاقدت معه منذ عام، لأن ذلك يؤثر على صلابة ‏الفريق".‏